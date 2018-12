Helene Fischer So aufregend wird die Show am 1. Weihnachtsfeiertag

Von (the/spot) 17. Dezember 2018 - 16:34 Uhr

Helene Fischer und Luis Fonsi im Duett bei der weihnachtlichen Show Foto: ZDF/Michael Zargarinejad.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird wieder die "Helene Fischer-Show" im ZDF ausgestrahlt. Jetzt gibt es schon erste Eindrücke, die die Vorfreude steigern.

Was wäre Weihnachten für Schlagerfans ohne die "Helene Fischer-Show"? Am ersten Weihnachtsfeiertag, den 25. Dezember, strahlt das ZDF wieder eine 180-minütige Sendung mit Helene Fischer (34, "Atemlos durch die Nacht") als Gastgeberin aus. Bereits kurz vor dem Fest gibt es nun dank zahlreicher Fotos einen ersten Einblick in die Show.

Unter anderem dürfen sich Fans auf Helene Fischer in diversen sexy Bühnen-Outfits freuen. Außerdem stehen Duette und Show-Einlagen mit vielen nationalen und internationalen Künstlern an. Auf der Bühne finden sich unter anderem Eros Ramazzotti (55), Maite Kelly (39), Michelle (46), Luis Fonsi (40), Paola Felix (68), Florian David Fitz (44), Ben Zucker (*1983) und der "DSDS"-Gewinner Luca Hänni (24) ein.

Kopfüber durch die Lüfte

Fischer selbst wird während ihrer Weihnachtsshow nicht nur auf der Bühne stehen, sondern auch die Lüfte der Düsseldorfer Messehalle erkunden. Über einer tropischen Dinosaurier-Landschaft wird sie dann nämlich kopfüber an einem Trapez in der Luft hängen.