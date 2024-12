Helene Fischer Show im ZDF: Quoten-Einbruch für den Schlagerstar

1 Helene Fischer während ihrer diesjährigen TV-Show. Foto: ZDF / Sascha Baumann

Helene Fischer konnte mit ihrer Schlagersendung so wenige Zuschauer wie nie zuvor überzeugen. Die diesjährige "Helene Fischer Show" verfolgten weniger als vier Millionen Zuschauer.











Die "Helene Fischer Show" musste dieses Jahr einen Quoten-Einbruch hinnehmen. Die Sendung der Schlagersängerin am ersten Weihnachtsfeiertag sahen sich Daten der "AGF Videoforschung" zufolge 3,16 Millionen TV-Zuschauer an. Das bedeutete die schlechteste Quote seit Beginn der Sendung. Bis dato war die Best-of-Ausgabe im Jahr 2020 die Show mit den wenigsten Zuschauern. Dennoch konnte Helene Fischer (40) auch im Corona-Jahr über vier Millionen Menschen für sich gewinnen.