1 Helene Fischer musste ein Konzert kurzfristig abbrechen. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Die Sängerin Helene Fischer befindet sich laut Medieninformationen in ärztlicher Behandlung. Zuvor hatte sie sich bei einem Auftritt eine Verletzung an der Nase zugezogen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Helene Fischer hat sich während eines Konzerts in Hannover auf der Bühne verletzt. Das Konzert am Sonntagabend musste abgebrochen werden, wie eine Sprecherin des Veranstalters Live Nation mitteilte. Die Sängerin sei in ärztlicher Behandlung. „Weitere Informationen über die Art der Verletzung liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor“, hieß es. „Bild.de“ berichtete, Fischer habe sich während einer Übung am Trapez an der Nase verletzt. Der Auftritt sei zunächst unter- und dann abgebrochen worden. Die 38-Jährige ist bekannt für ihre Akrobatik-Einlagen auf und über der Bühne - unter anderem am Trapez.