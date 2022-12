1 Helene Fischer trainiert mit dem Cirque du Soleil für die nächste Tour. Foto: imago/Future Image

Schlagerstar Helene Fischer (38) ist derzeit in Kanada und trainiert mit den Tänzern und Akrobaten des Cirque du Soleil für ihre kommende Tour. Ihre Instagram-Followerinnen und -Follower hält sie dabei mit einer Art Adventskalender auf dem Laufenden.

Helene Fischers Adventskalender

"Hey, ihr Lieben, erst einmal einen wunderschönen 1. Dezember - mein absoluter Lieblingsmonat beginnt. Bevor ich aber die Vorweihnachtszeit so richtig genießen kann, wartet noch ein bisschen Arbeit auf mich. Ich bin zurzeit in Montreal und bereite mich auf meine Tour im nächsten Jahr vor. Also, nicht wundern, ich werde hier in den nächsten Tagen richtig aktiv - seid gespannt!", ließ sie alle am Donnerstag wissen. Wie gut die Laune ist, zeigt sie auch im zugehörigen Clip, der sogar mit einem kleinen bayerisch-kanadischen Scherz beim Betreten einer großen leeren Halle endet: "Kana da in Kanada."

Die Einblicke in "Tag 2" sind feurig und akrobatisch. Und sie zeigen eine wesentlich ernstere und fokussiertere Fischer. "Es wird immer erstmal alles komisch sein. Ich werde viele noch nicht verstehen, mein Körper wird's nicht verstehen. Und irgendwann macht alles Sinn, aber am Anfang ist alles erstmal komisch", sagt sie angesichts der sportlichen Darbietungen der Akrobatik-Experten.

Im Clip zu "Tag 3" stellt Helene Fischer ihre Tänzerinnen und Tänzer vor. "Bei denen war ich ja noch gar nicht. Ich hab bisher nur Akrobatik gemacht", erzählt sie voller Vorfreude.

Den Fans gefallen die Einblicke in die Tour-Vorbereitung. "Dieser Adventskalender ist der schönste, lustigste und süßeste, denn ich je gesehen haben. Danke!!", schreibt eine. Und sie feiern Fischers neue Frisur, ein schlichter blonder Longbob. "Liebe es!! Und die Haare stehen dir sooo gut!", oder "Deine Haare, einfach perfekt!" ist zu lesen.

Die Tour startet am 21. März in Bremen und endet am 8. Oktober in Frankfurt.