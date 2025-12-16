Wer auch zur Weihnachtszeit nicht auf Schlager verzichten will, hat die Qual der Wahl: Von Helene Fischers Charterfolg "Weihnachten" bis zu Roland Kaisers goldprämierter "Weihnachtszeit" - die Stars der Branche haben reichlich festliche Platten im Repertoire.

Wenn draußen die Schneeflocken fallen und der Duft von Lebkuchen durch die Wohnzimmer zieht, dürfen besinnliche Klänge unterm Weihnachtsbaum nicht fehlen. Auch die Schlagerstars haben längst erkannt, dass die Weihnachtszeit musikalisch bedient werden will. Von Helene Fischer (41) über Andrea Berg (59) bis hin zu Roland Kaiser (73) - sie alle haben ihren Fans Weihnachtshits beschert. Ein Überblick über die Weihnachtsalben der Schlagerstars.

Helene Fischer: "Weihnachten" Die unangefochtene Königin des deutschen Schlagers setzte schon 2015 Maßstäbe: Mit ihrem Album mit dem simplen Namen "Weihnachten" stieg Helene Fischer direkt auf Platz eins der Charts ein. Eingespielt mit dem Royal Philharmonic Orchestra in den legendären Londoner Abbey Road Studios, vereint die Platte deutsche Klassiker wie "Lasst uns froh und munter sein" mit Covern internationaler Hits wie "Let It Snow" sowie Duette mit unter anderem Ricky Martin ("Last Christmas"). 2016 folgte eine Deluxe-Edition mit insgesamt 43 Songs.

Sie liebe Weihnachten einfach, erklärte Fischer laut Universal Music. "Mein Album 'Weihnachten' ist alle Jahre wieder eine musikalische Liebeserklärung an diese Zeit." 2025 brachte sie diesen Zauber auch in die Kinderzimmer, als sie mit "Die schönsten Kinderlieder - Winter- und Weihnachtszeit" ihr zweites Weihnachtsalbum mit Coversongs veröffentlichte.

Andrea Berg: "Weihnacht"

Andrea Bergs Liebeserklärung heißt "Weihnacht". Die Nummer-eins-Platte erschien 2023 und bietet neben Klassikern wie "Feliz Navidad" und "Stille Nacht" vier selbstgeschriebene Weihnachtssongs, darunter "Dezembertraum". Einer davon entstand gemeinsam mit Nino de Angelo. In diesem Jahr folgte eine Neuauflage mit weiteren Songs, "Die weißen Tauben" präsentierte sie etwa bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder". "Ich wünsche mir, dass ihr mit meinen Weihnachtsliedern ein fröhliches Fest feiert", betonte Berg auf Instagram. Bereits 2007 veröffentlichte sie mit "Dezember Nacht" ihr erstes Weihnachtsalbum, ebenfalls mit eigenen Liedern und Coversongs.

Howard Carpendale: "Happy Christmas"

Auch Howard Carpendale (79) hat 2025 eine Platte neu aufgelegt. Mit "Happy Christmas... Again!" erschien eine erweiterte Edition seines Weihnachtsalbums von 2021 mit fünf neuen Covern und persönlichen Audiomessages. 20 Jahre nach seinem ersten Weihnachtsalbum "My Christmas" spielte der deutsch-südafrikanische Schlagerstar auf "Happy Christmas" gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra festliche Klänge ein und landete damit auf Platz drei der Charts. Auch hier gab es wieder Klassiker ("Little Drummer Boy", "Leise rieselt der Schnee") und deutsche Versionen von englischen Originalen. "Weihnachten schenkt uns die Chance, innezuhalten", sagt der Sänger laut Joyn über das Fest. "Die Welt ist groß, sie dreht sich schnell - aber in diesen Tagen darf man stiller werden."

Roland Kaiser: "Weihnachtszeit"

Roland Kaiser landete 2021 mit seinem zweiten Weihnachtsalbum "Weihnachtszeit" auch einen echten Hit: Das Album schaffte es auf Platz drei der deutschen Albumcharts und wurde für über 100.000 verkaufte Einheiten mit Gold ausgezeichnet. Auch auf "Weihnachtszeit" finden sich klassische Weihnachts-Cover in Deutsch und Englisch. Im November 2023 folgte die erweiterte Edition "Goldene Weihnachtszeit" mit fünf Bonustracks sowie Duettpartnern wie Maite Kelly, Helene Fischer und Michelle Hunziker. Bereits 2009 hatte Kaiser mit "Besinnliche Weihnachten" Coversongs veröffentlicht.

Thomas Anders & Florian Silbereisen: "Das Album (Winter Edition)"

Thomas Anders (62) und Florian Silbereisen (44) waren mit ihrem gemeinsamen Duett-Album "Das Album" 2020 so erfolgreich - Platz eins der Charts -, dass sie gleich eine Winteredition hinterherlieferten. Auf "Das Album - Winter-Edition" findet man ganz unüblich für Weihnachtsalben mal keine Cover, sondern 14 eigene Songs, die mit Titeln wie "Die schönste Zeit des Jahres" oder "Sommer im Dezember" auf die kalte Jahreszeit einstimmen. Beide Künstler haben auch solo festliche Platten im Repertoire: Anders veröffentlichte 2012 "Christmas for You", Florian Silbereisen brachte bereits 2008 "Mein Adventsfest" heraus.

Semino Rossi: "Blanca Navidad - Weiße Weihnacht"

Weihnachtshits hat auch Semino Rossi (63) am Start: Mit "Blanca Navidad - Weiße Weihnacht" legte er dieses Jahr sein zweites Weihnachtsalbum vor, zwanzig Jahre nach "Feliz Navidad". 15 Weihnachtssongs gibt es, eingespielt mit dem City of Prague Philharmonic Orchestra, plus eine Sammlung seiner schönsten Duette aus zwei Jahrzehnten Karriere, unter anderem mit Thomas Anders oder Helene Fischer. Mit spanischen Titeln, etwa "Noche de Paz" als Version von "Stille Nacht", bringt der gebürtige Argentinier südamerikanische Wärme in deutsche Wohnzimmer.

"Ich liebe es, Weihnachtslieder zu singen und viele Menschen lieben sie genauso wie ich", schwärmte Rossi im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Deswegen geht er auch zum zweiten Mal auf Weihnachtstour, bevor er mit seiner Familie ein besinnliches Weihnachtsfest feiert. "Wir schmücken einen schönen Weihnachtsbaum und dann gibt es Kekse, das darf auf keinen Fall fehlen", verriet er. Außerdem stehe er jedes Jahr für alle am Herd, dieses Jahr gibt es Paella.