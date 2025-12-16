Wer auch zur Weihnachtszeit nicht auf Schlager verzichten will, hat die Qual der Wahl: Von Helene Fischers Charterfolg "Weihnachten" bis zu Roland Kaisers goldprämierter "Weihnachtszeit" - die Stars der Branche haben reichlich festliche Platten im Repertoire.
Wenn draußen die Schneeflocken fallen und der Duft von Lebkuchen durch die Wohnzimmer zieht, dürfen besinnliche Klänge unterm Weihnachtsbaum nicht fehlen. Auch die Schlagerstars haben längst erkannt, dass die Weihnachtszeit musikalisch bedient werden will. Von Helene Fischer (41) über Andrea Berg (59) bis hin zu Roland Kaiser (73) - sie alle haben ihren Fans Weihnachtshits beschert. Ein Überblick über die Weihnachtsalben der Schlagerstars.