Helene Fischer (40) veröffentlicht in wenigen Wochen ihr Album "Die schönsten Kinderlieder". Auf Instagram liefert Deutschlands Schlagerkönigin erste Hörproben und schreibt davon, wie viel Spaß die Arbeit an ihrem neuen Projekt ihr macht.

"Tschu Tschu Wa Tschu Tschu Wa Tschu Tschu Wa Wa Wa... Na, wer kennt's?", fragt Fischer auf der Social-Media-Plattform und macht ein kleines Geständnis: "Ich bin ehrlich zu euch, einige Kinderlieder kannte ich vorher gar nicht, doch das hat sich schnell geändert - jetzt sind sie aus meinem Alltag gar nicht mehr wegzudenken."

Kurz zuvor hatte Fischer schon einen Ausschnitt aus dem "Fliegerlied" gepostet und angedeutet, welch Vergnügen die Arbeit an den Liedern ihr bereitet: "Ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, wie viel Spaß dieses Projekt macht - es steckt voller Energie, Lebensfreude und ganz viel Lachen!"

Helene Fischer erfüllt sich einen Wunsch

Im September wurde bekannt, dass Fischer nicht nur unter dem Titel "Die schönsten Kinderlieder" ein neues Album veröffentlichen wird, sondern gleich eine ganze Reihe plant. Mit dabei sind Songs wie "Auf der Mauer, auf der Lauer", "Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann", "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad", "Backe, backe Kuchen" und auch die bereits angesprochenen Lieder "So ein schöner Tag (Fliegerlied)" sowie "Tschu Tschu Wa". Der Auftakt zur Kinderlieder-Reihe erscheint am 1. November.

"Das Projekt kommt für meine Fans wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist es schon lange ein Herzenswunsch von mir, Musik für Kinder zu machen", wurde Fischer im September in einer Pressemitteilung zitiert. Es sei "der logische nächste Schritt in meiner Karriere. [...] Das Kinderalbum ist auf jeden Fall mein Herzensprojekt 2024 und ein schöner Beginn für vieles Großes, was noch kommen wird."