US-Präsident Donald Trump gefällt ein Video von Helene Fischer.

Ist Donald Trump etwa ein Fan von Helene Fischer? Der US-Präsident gerät bei einem Video, das die Entertainerin in einem Duett mit einem Kinderstar zeigt, ins Schwärmen.

US-Präsident Donald Trump (73) hat ein Video auf seiner Twitter-Seite geteilt, das die deutsche Entertainerin Helene Fischer (35, "Herzbeben") zusammen mit dem Kinderstar Celine Tam (12) zeigt. Das Mädchen aus Hongkong nahm 2017 an der US-Castingshow "America's Got Talent" teil. Der Video-Ausschnitt stammt aus der "Helene Fischer Show" aus dem Jahr 2017 und darin singen die beiden den Song "You Raise Me Up". Trump findet es "großartig!"

Trump war offenbar durch die kanadisch-amerikanische Sängerin Kaya Jones (35) auf das Video aufmerksam geworden. Sie hatte das Fischer-Tam-Duell zuvor auf ihrer Twitter-Seite geteilt. Wie viel der kleinen Celine Tam das Singen bedeutet, wie breit ihr Repertoire ist und was für berühmte Superstar-Fans sie hat, darunter auch Namensvetterin Céline Dion (52), davon kann man sich auf ihrer Instagram-Seite überzeugen.

"You Raise Me Up" (Dt. "Du ermutigst mich") ist ein Popsong von Rolf Lovland und Brendan Graham aus dem Jahr 2001, der vielfach gecovert wurde. Eine der bekanntesten Versionen stammt von Josh Groban (2004).