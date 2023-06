1 Helene Fischer musste ihr gestriges Konzert in Hannover verletzungsbedingt abbrechen. Foto: imago images/Future Image

Erstmals hat sich Helene Fischer nach ihrem gestrigen Horror-Unfall selbst geäußert. Sie bedauert den Konzertabbruch, doch ihre "Wunde war zu tief" für eine Fortsetzung. Auch über ihren Gesundheitszustand informiert Fischer ihre Fans.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach ihrem Horror-Unfall live auf der Bühne am gestrigen Abend hat Musik-Superstar Helene Fischer (38) nun ein erstes Statement abgegeben. In einer Pressemitteilung sowie auf Instagram gab die Sängerin ein Update zu ihrem Gesundheitszustand, und bot gleichzeitig einen Einblick in ihr Gefühlsleben nach dem unfreiwilligen Konzertabbruch.