Wie Lurchi wieder in die Tonbox kam

1 Martin Bernstein, Saskia Dams und Katrin Bettray (von links) an der Tontruhe. Foto: J. Fritsch Foto:

Im Kornwestheimer Museum im Kleihues-Bau ist eine Hörstation ausgestellt, wie sie früher in Salamander-Schuhläden für Kinder angeboten wurde. Bis die alte Box wieder funktioniert hat, musste aber viel getan werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kornwestheim - Manche Sachen hinterfragt man einfach nicht. Zum Beispiel, warum die Lurchi-Hörstation in der Ausstellung „Helden des Südwestens“ im Kleihues-Bau in Kornwestheim immer noch funktioniert, obwohl sie schon gut 50 Jahre alt ist. Oder wie sie überhaupt funktioniert. Kindern kann man vielleicht noch weismachen, dass kleine Erzähler in der runden Box sitzen, die die Geschichte wieder und wieder vorlesen. Doch es ist schon etwas komplizierter.