Kurz vor der geplanten Bekanntgabe hat die BBC ihren Act für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien gefeuert. Bei Routine-Überprüfungen stießen die Verantwortlichen auf "inakzeptable Online-Kommentare" des noch unbekannten Künstlers. Nun läuft die hektische Suche nach Ersatz.
Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien wirft bereits Monate vor dem großen Finale seine Schatten voraus - und die sind düster. Wie die britische "The Sun" berichtet, hat die BBC ihren Kandidaten für den Musikwettbewerb kurzfristig gestrichen. Der Grund: Bei routinemäßigen Hintergrundüberprüfungen stießen die Verantwortlichen auf vergangene Online-Kommentare und Verhaltensweisen, die als "inakzeptabel" eingestuft wurden.