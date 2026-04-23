Familien im Neubau, Mieter mit wenig Geld: Daten und Beispiel-Haushalte zeigen für jede Gemeinde, wem der Wechsel zu CO2-freiem Heizen leicht fällt – und wem eine fossile Falle droht.
Ein altes Einfamilienhaus, eine kleine Witwenrente von weniger als 1500 Euro im Monat: Als Rentnerin lebt Frau Müller auf kleinem Fuß, in einem Dorf irgendwo in Baden-Württemberg. Doch ihre Heizung macht ihr Sorgen. Die Gasrechnung wird von Jahr zu Jahr teurer, aber für einen Wechsel auf eine Wärmepumpe fehlen ihr die Ersparnisse, ein Kredit ist für sie als 80-Jährige keine Option mehr. Das kaum sanierte Haus hat sie mit ihrem verstorbenen Mann in den Siebzigerjahren gekauft, wegziehen will sie auf keinen Fall mehr.