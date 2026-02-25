1 Wer mit Biogas heizt, muss laut Verivox tiefer in die Tasche greifen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr Klimaschutz beim Heizen – das will die Koalition durch Biobrennstoffe erreichen. Was das für Verbraucher bedeuten könnte, hat ein Vergleichsportal errechnet.











Berlin - Das von der schwarz-roten Koalition fürs Heizen ins Spiel gebrachte Biogas ist für Verbraucher aktuell deutlich teurer als herkömmliches Erdgas. Laut Vergleichsportal Verivox liegt der Durchschnittspreis dieser Gastarife derzeit rund 25 Prozent über denen von Gas ohne Bioanteil. Auf die Bewohner eines Einfamilienhauses mit Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden könnten damit nach Verivox-Rechnung Mehrkosten von rund 492 Euro zukommen.