Heizungsgesetz: Die markige Forderung der CDU

Gewählt wird erst in einem Jahr, der Bundestagswahlkampf aber hat bereits begonnen. Schon jetzt plant mancher für eine mögliche Regierungsübernahme. So hat CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann angekündigt, die Union werde im Falle eines Wahlsiegs das Heizungsgesetz „stoppen“. Stattdessen wolle man „den Ausstoß von klimaschädlichen Emissionen über den CO2-Preis regulieren“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Nichts spricht dagegen, ein Gesetz der Vorgängerregierung besser zu machen. Doch das sollte man idealerweise mit dem Skalpell tun – und nicht mit der Dynamitstange. Was Linnemann vorschlägt, würde zu einer Kostenexplosion für Verbraucher führen.