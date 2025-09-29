Heizung und Kühlung: Nach Ansturm – neuer Termin in Stuttgart zu Klimaanlage, die heizt

Heizen und kühlen mit einem Gerät – der Energieberater Matthias Riedel aus Stuttgart macht das. Mitte Oktober erklärt er, wie das funktioniert. Anmeldungen sind nötig.
Die Frage – beziehungsweise die Antwort – interessiert offensichtlich viele Stuttgarter: wie man sein Haus mit ein und demselben Gerät im Winter heizen und im Sommer kühlen kann. Bereits Tage zuvor war eine Informationsveranstaltung beim Energieberatungszentrum (EBZ) Mitte September ausgebucht. Daher soll es im Oktober nun einen Folgetermin geben.