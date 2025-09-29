Heizung und Kühlung: Nach Ansturm – neuer Termin in Stuttgart zu Klimaanlage, die heizt

Heizen und kühlen mit einem Gerät – der Energieberater Matthias Riedel aus Stuttgart macht das. Mitte Oktober erklärt er, wie das funktioniert. Anmeldungen sind nötig.

Die Frage – beziehungsweise die Antwort – interessiert offensichtlich viele Stuttgarter: wie man sein Haus mit ein und demselben Gerät im Winter heizen und im Sommer kühlen kann. Bereits Tage zuvor war eine Informationsveranstaltung beim Energieberatungszentrum (EBZ) Mitte September ausgebucht. Daher soll es im Oktober nun einen Folgetermin geben.

Der Experte ist Matthias Riedel; er wohnt in Stuttgart-Feuerbach und er hat sich vor zweieinhalb Jahren ein sogenanntes Multisplit-Gerät angeschafft. Es handelt sich um eine Luft-Luft-Wärmepumpe, mit der er sein Haus bei Hitze auf angenehme 24 Grad abkühlen kann; im vergangenen Winter hat er damit sogar komplett geheizt, wie er sagt. Seine Gastherme blieb aus.

Volles Haus beim ersten Info-Termin von Matthias Riedel im Energieberatungszentrum. Foto: privat

Die Heizleistung des Multisplit-Geräts von Matthias Riedel liegt bei fünf Kilowatt. Bezahlt hat er dafür vor zweieinhalb Jahren 8000 Euro und die Technik mit einer Solaranlage kombiniert. Mit der Klimaanlage gleichzeitig zu heizen ist in südlicheren Ländern, aber auch in Asien, bereits gängige Praxis.

Riedel ist selbstständiger Energieberater. Bei der zweiten Veranstaltung des Energieberatungszentrums zum Thema wird er am 15. Oktober, 18 Uhr, von seinen Erfahrungen berichten, aber er wird auch allgemeine Fragen beantworten. Ort ist das EBZ an der Gutenbergstraße 76. Anmeldungen sind möglich unter www.ebz-stuttgart.de unter Veranstaltungen.