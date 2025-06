1 Heizölpreise fallen deutlich: Erfahren Sie, warum heute ein guter Zeitpunkt für den Heizölkauf ist. Foto: Tonton / Shutterstock.com

Die Heizölpreise sind auf Talfahrt - ausgelöst durch neue Entwicklungen im Nahostkonflikt und das macht sich auch bei den Heizölpreisen bemerkbar. Doch lohnt es sich, mit dem Tanken zu warten oder sollte man jetzt zugreifen und tanken?











Heute zeigt sich der Heizölmarkt in Bewegung - und zwar nach unten. Grund war heute morgen die Aussicht auf ein Ende des Irankriegs, was die Preise an den internationalen Ölbörsen massiv gedrückt hat. Das Barrel WTI liegt bei 66 Dollar und Brent bei 69 Dollar. Rund 9 Prozent unter dem Vortagsniveau. Der Heizölpreis in Deutschland reagiert direkt: Im Bundesdurchschnitt kostet Heizöl heute nur noch etwa 92 Euro pro 100 Liter bei 3000-Liter-Abnahme. Das sind über 3 Prozent weniger als gestern.