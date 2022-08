1 Diese Kosten können beim Heizen entstehen. Foto: nevodka / shutterstock.com

Da es praktisch unmöglich ist, einen allgemeingültigen Betrag für die Heizkosten auf Tagesbasis zu beziffern, haben wir uns in diesem Artikel auf durchschnittliche Heizkosten aus dem Heizspiegel für das Jahr 2020 bezogen und diese auf die einzelnen Tage der Heizperiode heruntergebrochen. Der Heizspiegel ist ein Projekt der co2online, welches durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird.

Durchschnittliche Heizkosten

Für das Jahr 2020 lagen die durchschnittlichen Heizkosten mit einer Gasheizung für eine 70-Quadratmeter-Wohnung nach Angaben von der co2online bei 685 €. Nimmt man nun an, dass in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 30. April (212 Tage) jeden Tag in gleichem Maße geheizt wurde, ergeben sich daraus durchschnittliche Heizkosten von 3,23 € pro Tag. Da die Preise für Gas seit 2020 im Schnitt jedoch fast um das Zweieinhalbfache gestiegen sind, muss man 2022 von deutlich mehr ausgehen.

Dieselbe Wohnung mit Heizöl zu heizen hat 2020 im Schnitt 625 € gekostet. Auf die Tage der Heizperiode heruntergebrochen also 2,95 €. Da auch der Heizölpreis 2022 etwa zweieinhalb Mal so hoch ist wie 2020, lassen sich diese Kosten nicht auf das laufende Jahr übertragen. Für ein kleines Haus mit 100 Quadratmetern lagen die täglichen Heizkosten 2020 im Schnitt bei 5,80 € (ausgehend von 1230 € pro Jahr). Beim Heizöl beliefen sich die jährlichen Kosten auf 1010 €, also etwa 4,76 € pro Tag.

Heizkosten pauschal nicht zu beziffern

Bei den oben genannten Werten handelt es sich um reine Durchschnittswerte. Die individuellen Heizkosten hängen von so vielen Faktoren ab, dass eine pauschale Aussage darüber unmöglich ist. Neben dem Gebäudezustand und -alter, der Quadratmeteranzahl und der Heizungsart spielen auch das individuelle Heizverhalten und der jeweilige Vertrag mit dem Energieversorger eine Rolle.

Darüber hinaus kann man im Moment nicht sagen, wie sich die Preise im Laufe des Jahres noch entwickeln werden. Falls Sie einen genaueren Überblick über Ihre Heizkosten erhalten wollen, können Sie dazu den HeizCheck von co2online nutzen. Dafür brauchen Sie Ihre letzte Heizkostenabrechnung. Anhand des kalkulierten Wertes können Sie dann selbst berechnen, wie viel es Sie kostet, einen Tag zu heizen.