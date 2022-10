1 Die Reinigung lohnt sich. Foto: Gabor Tinz / shutterstock.com

In der Broschüre „Energiespar-Tipp: Heizen“ empfiehlt der Bund für Umwelt und Naturschutz, die Heizkörper regelmäßig zu reinigen, um Kosten zu sparen. Grund dafür ist laut den Experten die isolierende Wirkung des Staubs, welche die Heizleistung beeinträchtigt. Mit dem Staubsauger lassen sich die Heizkörper ohne großen Aufwand von Staub befreien. Wie Sie dabei am besten vorgehen, lesen Sie in der Anleitung.

Heizung mit dem Staubsauger reinigen

Je nach Art der Heizkörper gestaltet sich die Reinigung unterschiedlich schwierig. Bei Platten- und Röhrenheizkörper ist es ohne Hilfsmittel nicht möglich, an die Innenräume zu gelangen. Abhilfe leisten hier verlängerte Staubsaugeraufsätze mit einer Bürste am Kopfende (Auf Amazon ansehen / ANZEIGE). So kommen Sie auch zwischen die schmalen Rillen.

Falls Sie nicht extra einen Aufsatz kaufen wollen, können Sie mithilfe einer Küchenpapierrolle selbst eine Verlängerung basteln. Die Papierrolle kann mit etwas Klebeband am Rohrende fixiert werden. Vorne drückt man die Rolle flach ein, sodass sie in die Rillen des Heizkörpers passt. Liegt alles bereit, beginnen Sie mit der Reinigung der Heizkörper:



Saugen Sie zunächst die Oberseite des Heizkörpers ab, sodass der Staub, den sie nicht erwischen, nach unten fällt. Setzen Sie nun den Aufsatz auf das Rohr und saugen Sie die Zwischenräume des Heizkörpers gründlich aus. Saugen Sie auch die Unterseite mit dem Rohr ab, um den dort festsitzenden Staub zu erwischen. Zum Schluss saugen Sie den Staub zwischen Wand und Heizkörper weg. Hierfür verwenden Sie am besten ebenfalls den Bürstenaufsatz.

: Um den Staub im Heizkörper zu lockern, können Sie von oben mit dem Fön Luft durch die Rillen pusten. So befördern Sie den Staub nach unten.