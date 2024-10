Heizen in Stuttgart: Wann wird der Gashahn in der Stadt abgedreht?

1 Bis 2035 will Stuttgart klimaneutral werden. Foto: Imago/Panama Pictures//Christoph Hardt

In einer Fernsehsendung des ZDF hat ein Vertreter der Stadt Stuttgart gesagt, dass bis zum Jahr 2035 das Gasnetz in der Stadt stillgelegt wird. Nun äußert sich Stuttgart Netze dazu.











Obgleich Stuttgart eine Landeshauptstadt ist: Allzu oft kommt es dann doch nicht vor, dass in einer überregionalen Fernsehsendung mehrere Minuten lang aus Stuttgart berichtet wird und Experten von vor Ort zu Wort kommen. Doch nicht nur deshalb dürfte die Aufmerksamkeit für einen Beitrag von „Frontal21“ so hoch sein. Nein, es geht vor allem um eine Aussage zu der Frage, wie in Stuttgart künftig geheizt wird.