Heizen in Stuttgart: Wärmepumpen sind in Stuttgart genehmigungsfrei, allerdings...

Unter bestimmten Bedingungen muss man in Stuttgart einen Befreiungsantrag stellen, wenn man eine Wärmepumpe installieren will. Die Verantwortlichen erklären die Regeln.
Theoretisch können Wärmepumpen in Stuttgart ohne Genehmigung des Baurechtsamts auf dem eigenen Grundstück aufgestellt werden. Praktisch gibt es Einschränkungen, auf die führende Köpfe in der Verwaltung nun bei der Sitzung des Ausschusses für Klima und Umwelt hingewiesen haben. Für Stuttgarter Hausbesitzer soll es zeitnah einen Info-Flyer geben.