Heizen in Stuttgart: Wärmepumpe zum Anfassen – ein Plieninger lädt zu sich nach Hause ein

1 Thomas Gerner ist stolz auf die ganze Energietechnik in seinem Keller. Besonders auf den Schichtspeicher. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Thomas Gerner aus Stuttgart-Plieningen heizt den vierten Winter mit seiner Wärmepumpe. Weil das bestens klappt, lädt er nun alle Interessierten ein, sich bei ihm daheim darüber zu informieren.











Link kopiert



Bei Wärmepumpe denken die meisten sicher zuerst an einen Kasten vor dem Haus. Den hat Thomas Gerner auch in seinem Garten nahe der Garagenwand stehen. Aber er persönlich findet es viel spannender, was sich in seinem Keller abspielt. „Oben sieht man ja nicht viel.“ Der Raum, indem auch die drei Waschmaschinen von Thomas Gerner und seinen Untermietern stehen, ist seine Energieschaltzentrale.