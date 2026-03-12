Heizen in Stuttgart: Wärmepumpe nicht im Baufenster? „Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen“

Ein Mann aus Stuttgart weist auf ein Wärmepumpen-Problem hin, das neben ihm noch etliche andere haben könnten. Es geht um den Aufstellungsort.
Wie die Stadt Stuttgart bei den Wärmepumpen agiere, ärgert den Mann aus Bad Cannstatt. Erst vor Kurzem war er wieder mit seinem Nachbarn bei einer Veranstaltung, bei der die Stadt im Hospitalhof für den Umstieg geworben hat. Er selbst hatte sich da längst entschieden; seit Jahren betreibt er eine Wärmepumpe, jetzt will er die alte austauschen. Was ihn bei der Veranstaltung gestört habe: Wieder kein Wort über das Problem des Cannstatters – und womöglich etlicher weiterer Stuttgarter. Seinen Namen will er nicht veröffentlichen, sein Bild und seine Geschichte schon.