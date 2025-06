Wärmenetze in elf Stuttgarter Gebieten – aber wann geht es los?

Heizen in Stuttgart

Elf Gebiete sind die ersten, die ein neues Wärmenetz in Stuttgart bekommen sollen. Bereits im November vergangenen Jahres haben die Stuttgarter Stadtwerke die Bereiche in der Stadt genannt, die als erstes an der Reihe sein sollen. Woran es allerdings nach wie vor mangelt: an einem wirklich konkreten Zeitplan.