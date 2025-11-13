Heizen in Stuttgart: Stuttgart-West rückt bei der Fernwärme in den Fokus

Die EnBW will das bereits bestehende Fernwärmenetz im Westen Stuttgarts verdichten. Im Jahr 2027 soll der Anschluss der Neukunden bereits beginnen. Was Eigentümer jetzt wissen müssen.
Von 2035 an soll in Stuttgart nur noch mit erneuerbaren Energien geheizt werden. Die Umstellung ist eine Herausforderung, gerade in Bezirken wie dem Stuttgarter Westen, wo sich auf dichtem Raum viele Wohnungseigentümer miteinander arrangieren müssen und Wärmepumpen für viele keine Option sind, weil beispielsweise der Abstand zum Nachbarhaus zu gering ist.