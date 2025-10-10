Heizen in Stuttgart: Seltenheit in Stuttgart – Zwillings-Wärmepumpe für Liederkranz

Seit wenigen Tagen sind die beiden großen Wärmepumpen des Liederkranzes Botnang in Betrieb. Die neue Heizung ist nicht die einzige moderne Technik am Brahmsweg.
Jürgen Schäfer steht im großen Saal, der die Ausmaßen einer kleinen Kirche hat. Und dabei ist der weit kleiner als der frühere, der 1944 von einer Brandbombe zerstört worden ist. In den einstigen pompösen Saal des Liederkranzes Botnang, mit 165 Jahren der älteste Verein in dem Stuttgarter Bezirk, passten 1000 Leute. Der „neue“ von 1953 bietet bei beispielsweise Konzerten oder Hochzeiten Platz für 350 Personen. Im Winter, der nun allmählich anbricht, sind es zwei große Wärmepumpen, die den Gästen dann einheizen.