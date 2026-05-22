Heizen in Stuttgart: Regeln für neue Heizungen in Stuttgart – Bundestag passt Frist an

In Städten mit über 100.000 Einwohnern dürfen bald keine rein fossilen Heizungen neu eingebaut werden dürfen. Nun verschiebt sich die Frist auf 1. November. Greifen wird sie wohl nie.
Für Stuttgart wäre der 1. Juli 2026 fast zu einer Zäsur geworden. Der Tag, mit dem das zweite Halbjahr anbricht, war bisher auch jener, ab dem man in der Landeshauptstadt keine rein fossilen Heizungen mehr hätte neu einbauen dürfen. Die Energiequelle einer neuen Heizung hätte sich dann in Großstädten ab 100.000 Einwohnern zu 65 Prozent aus Erneuerbaren speisen müssen.