Heizen in Stuttgart: Regeln für neue Heizungen in Stuttgart – Bundestag passt Frist an

In Städten mit über 100.000 Einwohnern dürfen bald keine rein fossilen Heizungen neu eingebaut werden dürfen. Nun verschiebt sich die Frist auf 1. November. Greifen wird sie wohl nie.

Für Stuttgart wäre der 1. Juli 2026 fast zu einer Zäsur geworden. Der Tag, mit dem das zweite Halbjahr anbricht, war bisher auch jener, ab dem man in der Landeshauptstadt keine rein fossilen Heizungen mehr hätte neu einbauen dürfen. Die Energiequelle einer neuen Heizung hätte sich dann in Großstädten ab 100.000 Einwohnern zu 65 Prozent aus Erneuerbaren speisen müssen.

Wäre, hätte. Am 21. Mai hat der Bundestag die Frist verschoben – auf den 1. November. Dass es ab dann verboten sein wird, in Stuttgart beispielsweise reine Gasheizungen neu einzubauen, damit ist nach derzeitigem Stand aber trotzdem nicht zu rechnen.

Womöglich entscheiden sich trotzdem viele Hausbesitzer auch in Stuttgart für eine Wärmepumpe. Foto: dpa-tmn

Die Fristverschiebung verfolgt einen anderen Zweck. Die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD will das sogenannte Heizungsgesetz ändern. Die Eckpunkte wurden im Februar vorgestellt. Inzwischen liegt ein Gesetzentwurf vor. Weil aber offenbar davon ausgegangen wird, dass es mit dem 1. Juli knapp werden könnte, wurde nun die Fristverlängerung beschlossen.

Simulationen für Stuttgart dann nicht mehr aktuell

Welche Auswirkungen sich aus einer Gesetzesänderung auf den Klimafahrplan für Stuttgart ergeben werden, will die Stadt eruieren, sobald der Gesetzgeber Klarheit geschaffen hat. Die Stadt strebt bekanntlich an, bis 2035 klimaneutral zu sein. In die Simulationen der kommunalen Wärmeplanung ist eingepreist, dass ab dem 1. Juli keine neuen Gasheizungen mehr in Stuttgart verbaut werden. An dieser Stelle wartet mutmaßlich nicht unerheblicher Anpassungsbedarf.

„Die angestrebte Zielrichtung nach mehr Flexibilität, Praxistauglichkeit und Vereinfachung begrüßen wir“, schreibt der Deutsche Städtetag in einer Stellungnahme zum Entwurf des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes (GModG). Allerdings müsse sich das Gesetz „hinsichtlich der Klarheit, der Investitionssicherheit und der Wirksamkeit für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit an den bisherigen Regelungen messen lassen. Das können wir bei dem vorliegenden Referentenentwurf insgesamt nicht erkennen“.

Städtetag zum neuen Gesetz

Ein Problem, das man beim Städtetag sieht: dass die Leute zurückhaltend werden bei der Fernwärme, was dann den Ausbau verzögern oder gar gefährden könnte. „Durch den Referentenentwurf steigen die Unsicherheiten über die Entwicklung der Anschlusszahlen und damit der Wirtschaftlichkeit der Fernwärme“, heißt es in der Stellungnahme.

Der Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg begrüßt den Beschluss des Bundestags, die Frist für Großstädte um vier Monate zu verschieben. „Eine Regel, die in gut vier Wochen in Kraft getreten wäre und danach wenige Wochen später mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz wieder entfallen wäre, hätte nur Verwirrung gestiftet“, sagt Wolfgang Becker, der Hauptgeschäftsführer.

Trotz der sich wieder eröffnenden Spielräume im Heizungskeller warnt der Verband davor, rein fossile Heizungen einzubauen. Der CO2-Preis werde steigen, heißt es in der Stellungnahme. „Die Abhängigkeit von fossilem Öl und Gas bleibt ein geopolitisches Risiko. Und Biogas oder Bioöl stehen auf absehbare Zeit nur in begrenzten Mengen zur Verfügung – und nur zu hohen Preisen.“