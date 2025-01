Heizen in Stuttgart: Praxisbeispiele für Wärmepumpen in Altbauten

Stolperstein-Initiativen Stuttgart Vermächtnis und Mahnung

Zwölf Jahre haben gereicht, die Welt in Schutt und Asche zu legen. Seit 21 Jahren nun arbeitet eine Gruppe engagierter Bürger daran, hier in Stuttgart die Wunden zu heilen. Wir haben ein Jahr lang an in unserer Serie an die Opfer des Nazi-Terrors erinnert.