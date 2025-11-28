Heizen in Stuttgart: Mitte 2026 ändert sich in Stuttgart etwas für neue Gasheizungen

Stuttgart gehört zu den Städten, in denen ab Juli 2026 laut Gesetz keine rein fossilen Heizungen mehr eingebaut werden dürfen. Was Eigentümer von Immobilien jetzt wissen müssen.
Im Frühjahr 2023 war die Aufregung groß: Das Heizungsgesetz wurde zum Symbol des Streits in der damaligen Ampelregierung. In Kraft trat es vergangenes Jahr – wenn auch deutlich abgemildert im Vergleich zu dem an die Presse durchgestochenen und in der Folge heftig diskutierten Entwurf. In Städten wie Stuttgart greift ab Mitte 2026 eine neue Stufe. Wir erklären, was Eigenheimbesitzer jetzt wissen sollten.