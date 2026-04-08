Heizen in Stuttgart: Haus von 1910 in Stuttgart – Wärmepumpe live erleben am Aktionstag

1 Verschiedene Typen von Wärmepumpen sind bei dem Aktionstag von Greenpeace Stuttgart zu sehen (Symbolfoto). Foto: Imago/Christian Ohde

Der Iran-Krieg zeigt die Abhängigkeit von fossiler Energie. In Stuttgart steigt die Nachfrage nach Energieberatung – konkrete Lösungen sind gefragt. Zum Beispiel am 18. April.











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Die Signale könnten zurzeit gegenläufiger kaum sein: Ende Februar kündigte die Bundesregierung an, das Heizungsgesetz zu ändern. Den bisher bekannten Eckpunkten nach soll die Regel fallen, dass ab dem 1. Juli 2026 in Großstädte ab 100.000 Einwohnern – also auch in Stuttgart – keine rein fossilen Heizungen mehr neu eingebaut werden dürfen.