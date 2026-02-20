Heizen in Baden-Württemberg: Wer muss bald oder schon jetzt Biogas für seine Gasheizung kaufen?

Manche Besitzer von Gasheizungen müssen jetzt schon oder künftig Biogas beimischen, das oft um ein Drittel teurer ist. Doch wer genau ist betroffen, und was gilt es zu beachten?

Um eine größere Panik zu vermeiden, sei hier gleich am Anfang eine Entwarnung gegeben: Wer seine Gasheizung vor dem 1. Januar 2024 eingebaut hat, darf diese bis 2045 weiter betreiben, und zwar mit normalem Erdgas (eine Einschränkung folgt unten). Für alle anderen aber ist oder wird Biogas ein Thema, und das sind nicht wenige: Laut dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie wurden 2024 und 2025 bundesweit noch 650.000 Gasheizungen neu eingebaut. Was kommt auf deren Besitzer zu?

Welche Regeln gelten? Es gibt vier verschiedene Fälle. Laut dem Heizungsgesetz (GEG) müssen Eigentümer, die ihr Haus nach dem 1. Januar 2024 ganz neu gebaut haben, schon jetzt 65 Prozent Biogas beimischen, wenn sie sich noch für eine Gasheizung entschieden haben. Wer seit dem gleichen Datum im Bestand seine Heizung komplett erneuert hat, ist ab 2029 betroffen: Er muss den Biogas-Anteil kontinuierlich erhöhen, zunächst sind es 15 Prozent, ab 2035 dann 30 Prozent; ab 2045 müssen es 100 Prozent sein.

Daneben tritt in Großstädten wie Stuttgart (ab 100.000 Einwohner) zum 1. Juli dieses Jahres die Regelung in Kraft, dass beim Einbau einer Gasheizung nach diesem Datum ebenfalls 65 Prozent Biogas zugefügt werden muss. Für Menschen in kleineren Kommunen wird dieselbe Regelung ab dem 1. Juli 2028 gelten.

Ob die CDU/SPD-Regierung diese Regeln allerdings unangetastet lässt, ist offen. Eine Entscheidung wurde jetzt ins Frühjahr hinein verschoben.

Eine Besonderheit gibt es in Baden-Württemberg, und das ist die eingangs erwähnte Enschränkung: Schon seit 2015 ist hier das Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Kraft, nach dem alle, die eine neue Heizung einbauen, einen Anteil an erneuerbaren Energien von mindestens 15 Prozent berücksichtigen müssen. Wer sich also schon vor dem 1. Januar 2024 oder auch jetzt in einem Bestandsgebäude für eine Gasheizung entschieden hat, muss diese 15 Prozent bringen. Diese können aber auch mit einer Solaranlage oder der Dämmung des Hauses kompensiert werden. Wer Biogas einsetzen will, musste oder muss ab dem Einbau der Heizung zehn Prozent beimischen.

Was ist Biogas?

Es entsteht bei der Vergärung von Mais, anderen Pflanzen, Nahrungsresten, Gülle oder Fäkalien unter Luftabschluss und ist damit im Gegensatz zu Erdgas quasi ein „nachwachsender“ Brennstoff. Das Gas wird so aufbereitet, dass es zu 98 Prozent aus Methan besteht.

Der Großteil des in Deutschland gehandelten Biomethans wird auch hierzulande produziert. Laut dem Branchenbarometer Biomethan 2025 der DENA wird das Biomethan vor allem aus Mais und weiteren nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und nur zu geringen Anteilen aus Gülle, Abfällen und Reststoffen.

Diese nachwachsenden Rohstoffe stehen aber teilweise in der Kritik, weil sie extra für Biogasanlagen angebaut würden und weil ihr Treibhausgaseffekt höher sei, so etwa Claudia Hailfinger, die Sprecherin des Umweltministeriums. Die Stadtwerke Stuttgart zum Beispiel betonen deshalb, dass ihr Biogas ausschließlich aus der Vergärung von „biogenen Reststoffen und Abfällen“ stammt. Wichtig ist auch, dass ein Gasversorger die von Kunden georderte Biogasmenge tatsächlich in sein Netz einspeisen muss. Zertifikate, dass irgendwo entsprechend Biogas produziert und verkauft wurde, reichen nicht aus.

Was kostet Biogas?

Das Vergleichsportal Verivox hat im vergangenen Jahr Biogasanbieter untersucht – danach kostet eine Kilowattstunde Biogas bei einer Beimischung von 65 Prozent im Schnitt 15 Cent. Erdgas liegt bei elf Cent. Damit ist Biogas um ein gutes Drittel teurer.

Die Stadtwerke Stuttgart bieten Gas mit zehn, 65 oder 100 Prozent Biogasanteil an. Die Preise liegen bei jeweils knapp elf, 13 beziehungsweise 14 Cent pro Kilowattstunde. Diese Preise sind nicht ganz mit den Verivox-Angaben vergleichbar, weil dort der Grundpreis mit eingerechnet worden ist. Die EnBW hat derzeit nur Biogas mit zehn Prozent Beimischung im Sortiment. Man beobachte aber den Markt, so EnBW-Sprecherin Anja Leipold.

Laut Beispielrechnungen von Verivox wird der Einbau einer Wärmepumpe damit attraktiver, weil die Betriebskosten einer Gasheizung wegen des Biogases steigen. Danach amortisiere sich eine Wärmepumpe gegenüber einer Gasheizung im Neubau nach 15 Jahren, im Bestand nach sechs bis neun Jahren.

Wie ist die Verfügbarkeit?

Die Zahl der Versorger, die Biogas anbieten, steigt kontinuierlich. Im August letzten Jahres waren es deutlich mehr als 300 in Deutschland.

Bei den Stadtwerken Stuttgart haben laut Sprecher Stephan Stegmann rund 15 Prozent der Gaskunden einen Tarif gewählt, der mindestens zehn Prozent Biogas beinhaltet. Die aktuelle Nachfrage sei leicht steigend. Bei der EnBW ist die Nachfrage sogar „spürbar“ gewachsen. Die Stadt Stuttgart etwa bezieht schon seit 2022 Biogas mit einem Anteil von 35 Prozent von den Stadtwerken Stuttgart.

Wie ist der Trend bei Heizungen?

Der Trend zu Gasheizungen scheint gebrochen: Im vergangenen Jahr haben sich die Kunden erstmals vorrangig für Wärmepumpen entschieden – diese machten 48 Prozent der verkauften Geräte aus. Gasheizungen hatten noch einen Anteil von 44 Prozent.

Markus Staudt, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie, beklagt aber, dass der Absatz in 2025 mit 627.000 verkauften Geräten so niedrig war wie seit 15 Jahren nicht mehr. Viele Menschen hatten 2023 noch schnell vor Inkrafttreten des Heizungsgesetzes der Ampelregierung eine neue Heizung angeschafft. 1,3 Millionen Geräte wurden damals verkauft. Jetzt ist der Bedarf teilweise gedeckt, teilweise warten die Menschen aber auch ab, bis die Bundesregierung das Heizungsgesetz reformiert hat.

Wie geht die Entwicklung beim Biogas weiter?

Die Stadtwerke Stuttgart schätzen Gasheizungen, selbst wenn sie mit Biogas betrieben werden, als Übergangstechnologie ein: „Eine Substitution der in Deutschland aktuell benötigten Erdgasmengen durch Biogas ist unrealistisch“, betont Stephan Stegmann. Dies sieht auch das Umweltministerium so. Zudem werde vermutlich mit wachsender Nachfrage nach Biogas der Preis steigen, so Claudia Hailfinger. Und auch Erdgas selbst werde wahrscheinlich teurer werden.