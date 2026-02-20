Heizen in Baden-Württemberg: Wer muss bald oder schon jetzt Biogas für seine Gasheizung kaufen?

Manche Besitzer von Gasheizungen müssen jetzt schon oder künftig Biogas beimischen, das oft um ein Drittel teurer ist. Doch wer genau ist betroffen, und was gilt es zu beachten?
Um eine größere Panik zu vermeiden, sei hier gleich am Anfang eine Entwarnung gegeben: Wer seine Gasheizung vor dem 1. Januar 2024 eingebaut hat, darf diese bis 2045 weiter betreiben, und zwar mit normalem Erdgas (eine Einschränkung folgt unten). Für alle anderen aber ist oder wird Biogas ein Thema, und das sind nicht wenige: Laut dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie wurden 2024 und 2025 bundesweit noch 650.000 Gasheizungen neu eingebaut. Was kommt auf deren Besitzer zu?