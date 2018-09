Heißester 12. September seit 1958 Stuttgarter Tagesrekord könnte am Mittwoch fallen

Von the 12. September 2018 - 12:34 Uhr

Der Altweibersommer macht in Stuttgart da weiter, wo der Hochsommer aufgehört hat. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Hundstag mitten im Altweibersommer: Am Mittwoch kann die Temperatur in Stuttgart nochmal an der 30-Grad-Marke kratzen – dann könnte sogar ein Tagesrekord fallen.

Stuttgart - Der Altweibersommer gibt am Mittwoch noch einmal Vollgas – in Stuttgart könnte sogar der Tagesrekord fallen: „Wir erheben die Tagestemperatur seit 1958“, erklärt Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Schnarrenberg. „Der heißeste 12. September bislang war mit 30,0 Grad im Jahr 2016.“ An diesem Mittwoch erwartet der DWD zwischen 30 und 31 Grad Celsius in der Landeshauptstadt – gegen 15 Uhr könnte die Tageshöchsttemperatur erreicht werden.

2016 war der September besonders heiß: Am 13. September wurden sogar 32 Grad gemessen. Den kältesten 12. September erlebte Stuttgart im Jahr 1965 – damals kletterte das Thermometer auf magere 12,7 Grad, wie der Meteorologe beim Blick in die Wetteraufzeichnungen herauslas.

Freitag schlechtester Tag der Woche

Am Donnerstag kühlt es bereits etwas ab, in Stuttgart werden dann nur noch 25 Grad erreicht und aus Richtung Schwarzwald ziehen einzelne Gewitter herüber. Der schlechteste Tag der Woche wird wohl der Freitag: „22 Grad, stark bewölkt und ab und zu fallen ein paar Tropfen“, so Schmid.

Zum Wochenende werde es aber schon wieder schöner, tröstet der Meteorologe. „Dann setzt sich wieder Hochdruck durch. Es wird deutlich sonniger mit freundlichen 23 Grad am Samstag und 25 Grad am Sonntag.“