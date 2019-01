Heißeste Polizistin Deutschlands Das sagt Adrienne Koleszár zum Titel

Von red 13. Januar 2019 - 20:06 Uhr

Adrienne Koleszár ist zum Star in den sozialen Medien geworden. Foto: Glomex/Promiflash

Adrienne Koleszár ist als „heißeste Polizistin“ Deutschlands bekannt geworden. Im Video erklärt sie, was sie selbst von diesen Titel hält.

Stuttgart - Adrienne Koleszár ist derzeit in aller Munde! Auf Instagram postet sie für ihre halbe Million Follower Bikini- und Strandbilder. Nachdem sie sich ein halbes Jahr lang auf ihre Karriere als Bloggerin konzentriert hatte, kehrte die 34-Jährige am 2. Januar wieder zurück in ihr Polizeirevier.

Die Influencerin aus Dresden gilt als „heißeste Polizistin Deutschlands“ – kann diesem Titel allerdings nichts abgewinnen. „Ich mag’s nicht! Ich akzeptiere, dass ich so genannt werde, aber ich bin nicht die heißeste Polizistin, ich bin einfach nur eine Polizeibeamte“, stellte die blonde Beauty klar, als Promiflash sie auf der Premiere der zweiten Staffel von „Fitness Diaries“ traf.