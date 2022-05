1 In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie heißes Wasser gegen Unkraut anwenden können. So entfernen Sie Unkraut nachhaltig und umweltfreundlich. Foto: Floki / Shutterstock.com

Unkraut ist lästig. Eine umweltfreundliche Methode, um es zu entfernen, ist heißes Wasser. Mehr dazu hier im Artikel.















Link kopiert

Unkraut ist vor allem in Pflasterfugen lästig. Die unerwünschten Pflanzen sind hier nur schwer zu entfernen und treiben schnell wieder neu aus. Der Einsatz von Chemikalien ist allerdings umstritten und auch nicht immer erlaubt (1,2). Also muss eine umweltfreundliche Methode her. Eine gute und bekannte Alternative ist Hitze. Neben Feuer, Dampf und Heißluft kann vor allem heißes Wasser bei der Bekämpfung von Unkraut mit chemischen Mitteln mithalten. Das haben zudem Experimente gezeigt (3).

Heißes Wasser bietet sich zur Bekämpfung von Unkraut an, da so die Zellstruktur der Pflanzen bis tief in die Wurzeln zerstört werden kann. Da heißes Wasser gegen Unkraut punktuell angewendet werden muss und der Energieaufwand bei großen Flächen recht hoch ist, eignet sich die Methode vor allem zur Bekämpfung von Unkraut in Fugen. Achten Sie dabei auf die folgenden Tipps:

Um das Unkraut mit heißem Wasser zu bekämpfen, muss dieses nicht mehr kochend sein. Höhere Temperaturen sind allerdings deutlich hilfreicher. Kochen Sie das Wasser am besten mit einem Wasserkocher einmal kurz auf und wenden Sie es anschließend an den betroffenen Stellen an.

Lese-Tipp: Moos entfernen - 12 Tipps und Tricks

Wenden Sie das heiße Wasser gezielt und langsam an. So kann es bis zu den Wurzeln gelangen, nachhaltig wirken und der Wasser- und Energieverbrauch hält sich in Grenzen. Gießen Sie dazu das heiße Wasser in einem dünnen Strahl für mehrere Sekunden über die betroffenen Stellen. Achten Sie darauf, dass Sie alle Pflanzenteile des Unkrautes und dabei keine „guten“ Pflanzen treffen. Unkraut in der Nähe von „guten“ Pflanzen sollte von Hand entfernt werden, da das heiße Wasser die Wurzeln anderer Pflanzen ebenfalls beschädigen könnte.

Lassen Sie das Unkraut nach der Behandlung noch im Boden bzw. den Fugen. Erst wenn das Unkraut abgestorben ist und nicht mehr nachwächst, können Sie es entfernen. So können Sie sicher sein, dass das Unkraut nachhaltig beseitigt wurde. Bei Fugen können Sie anschließend das Unkraut mit einem Fugenkratzer (hier bei Amazon ansehen / ANZEIGE) entfernen.

Für eine nachhaltige Anwendung lässt es sich nicht immer gänzlich vermeiden, dass in manchen Bereichen das heiße Wasser mehrmals eingesetzt werden muss. Beobachten Sie das Unkraut in den nächsten Wochen und behandeln Sie die Stellen, an denen das Unkraut wieder beginnt zu wachsen, erneut.

Um Energie zu sparen, können Sie auch Kochwasser auffangen und über das Unkraut gießen.

Besonders praktisch ist die Anwendung von heißem Wasser bei Unkraut in Fugen. Achten Sie allerdings auch auf die Oberflächen. Um zu sehen, ob das heiße Wasser das Material beschädigt, können Sie das heiße Wasser an einer kleinen Stelle oder an einem übrig gebliebenen Stein testen.