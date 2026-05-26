2 In Großbritannien ist es so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Foto: Anna Ross/dpa

Großbritannien schwitzt: Auch in der Nacht zu Dienstag wird in Kenley ein Mai-Temperaturrekord gemessen. Die Briten zieht es in die Parks und an die Strände.











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London - Großbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. In der Nacht zu Dienstag fiel die Temperatur im Londoner Vorort Kenley nicht unter 21,3 Grad Celsius - damit war es nachts so warm wie noch nie im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Am Montag waren tagsüber in gleich mehreren Orten Rekordwerte für diese Zeit des Jahres jenseits der 30-Grad-Marke gemessen worden. Am wärmsten war es im Südwesten Londons (34,8 Grad Celsius).