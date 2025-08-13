Heiße Tage in Baden-Württemberg: Bis zu 38 Grad und Waldbrandgefahr – Hitzewelle erreicht Höhepunkt

In Baden-Württemberg steigen die Temperaturen. Am Mittwoch erreicht die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt. Mit den hohen Temperaturen steigt auch die Brandgefahr.

Bis zu 38 Grad und wolkenloser Himmel: Die Hitzewelle im Südwesten erreicht am Mittwoch und Donnerstag ihren Höhepunkt - und bringt eine steigende Brandgefahr mit sich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigt die Waldbrandgefahr an beiden Tagen in weiten Teilen Baden-Württembergs auf die zweithöchste Stufe 4. Auch der Graslandfeuerindex steigt in den meisten Regionen auf die zweithöchste Stufe. Er gibt an, wie hoch die Gefahr für einen Brand in offenem Gelände mit abgestorbenem Gras ist - etwa an Straßenrändern oder Bahnböschungen.

Die Stadt Mannheim sperrt wegen der hohen Brandgefahr die Grillplätze und Feuerstellen im Wald - und weist darauf hin, dass laut Waldgesetz von März bis Oktober ein generelles Rauchverbot im Wald gilt. Zudem sollten Schranken und Wege freigehalten werden, damit im Notfall Feuerwehr und Rettungskräfte schnell in den Wald kommen.

Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt

Heute erreicht die Hitze im Südwesten ihren vorläufigen Höhepunkt: Im Allgäu werden laut DWD bis zu 32 Grad erwartet, im Bergland und in Oberschwaben um 33 Grad, in den übrigen Landesteilen sogar zwischen 35 und 38 Grad. Der DWD hat eine Hitzewarnung für alle Landkreise im Südwesten ausgegeben und warnt, dass die Hitze alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten werde.

Der Wind bleibt demnach schwach, sodass kaum mit einer frischen Brise zu rechnen ist. Auch wer nachts auf Abkühlung hofft, dürfte enttäuscht werden: Die Temperaturen sinken laut DWD nur auf 22 bis 16 Grad – eine Tropennacht ist also möglich.

Am Donnerstag bleibt es weiter heiß. Am Nachmittag könnten sich in höheren Lagen aber Quellwolken bilden, dort seien einzelne Schauer oder kurze Gewitter nicht ausgeschlossen, hieß es. In den meisten Regionen bleibt es aber trocken. Die hochsommerlichen Temperaturen halten an, erneut sind bis zu 38 Grad möglich.

Am Freitag setzt sich das sonnige Wetter fort, allerdings steigt laut DWD im Bergland am Nachmittag die Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter. Mit bis zu 36 Grad bleibt es weiter heiß.