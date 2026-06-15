Heiße Sommertage: Darum fehlt dem Körper jetzt oft Protein

Bei Hitze greifen viele zu Eis, Salat und leichten Snacks. Klingt gesund, führt aber oft zu einem unbemerkten Proteindefizit. Das macht sich durch Müdigkeit, schnellen Hunger und schlechte Regeneration bemerkbar. Mit den richtigen Lebensmitteln lässt sich gegensteuern.
Wenn es heiß wird, verändert sich oft der Appetit. Viele merken im Sommer: Sie essen weniger, greifen häufiger zu leichten Snacks und lassen "richtige" Mahlzeiten aus. Klingt erstmal logisch - schließlich will man bei 30 Grad keine schwere Pasta-Bombe essen. Doch genau dadurch rutscht die Proteinversorgung oft unbemerkt nach unten. Und das hat spürbare Folgen - gerade bei Menschen, die viel Sport machen.