Die Frauen-EM 2025 geht in die entscheidende Phase. Acht verbleibende Teams müssen sich in den kommenden Tagen im Viertelfinale beweisen. Auch die deutsche Mannschaft darf erneut bei der Fußball-Europameisterschaft auf den Platz. Wann das Team spielt und welche Sender die Viertelfinals übertragen.

Die Termine der Viertelfinals

Im ersten Viertelfinal-Match treffen Norwegen und Italien in Genf aufeinander. Anstoß ist am 16. Juli um 21:00 Uhr. Im Free-TV überträgt das ZDF das Spiel live, die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr. Auch der Streaminganbieter DAZN zeigt das Spiel sowie alle weiteren Begegnungen - für alle mit kostenpflichtigem Abonnement. Am Donnerstag, dem 17. Juli, spielt Schweden gegen den Titelverteidiger England, ebenfalls wie üblich ab 21:00 Uhr. Das Spiel ist im Ersten und bei DAZN zu sehen.

Spanien und das Gastgeberland Schweiz kämpfen am 18. Juli um den Einzug ins Halbfinale. Erneut übertragen das Erste und DAZN das Spiel live. Die deutschen Frauen spielen dann am Samstag ab 21:00 Uhr gegen Frankreich. Eine Woche nach ihrer 1:4-Niederlage gegen Schweden könnten sie ins Halbfinale einziehen. Wer sich letztlich durchsetzt, können Fußballfans im ZDF und bei DAZN mitverfolgen. Anpfiff ist um 21:00 Uhr im St. Jakob-Park in Basel. Sven Voss und Kathrin Lehmann moderieren die Sendung im ZDF, vor Ort kommentiert Claudia Neumann.

Neben der TV-Übertragung werden die Spiele auch in Livestreams gezeigt - in der ARD-Mediathek und unter sportschau.de oder in der ZDF-Mediathek.

Die weiteren Partien der EM

Am 22. Juli geht das Turnier mit dem ersten Halbfinale in Genf weiter. Dann trifft der Sieger der Partie Norwegen gegen Italien auf den Gewinner des Spiels Schweden gegen England. Im zweiten Halbfinale am 23. Juli in Zürich trifft der Sieger des Spiels Frankreich gegen Deutschland auf den Gewinner der Begegnung Spanien gegen die Schweiz. Das Finale findet am 27. Juli in Basel statt.