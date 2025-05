Heiße Konzerte in Leonberg: Englische Woche im Jazzclub

Iris Oettinger begeistert in Leonberg mit dem amerikanischen Posaunisten Dan Barrett. Schon am Donnerstag kommen Werner Acker und Beatrice Michalski.

Im Fußball gibt es den Begriff der „englischen Wochen“. Das bedeutet, dass mehrere Spiele binnen weniger Tage stattfinden, so wie das auf der Insel oft üblich ist. Eine Art „englischer Woche“ hat dieser Tage auch der Leonberger Jazzclub. Zum Wochenausklang begeisterte die Schlagzeugerin Iris Oettinger mit ihrem international hervorragend besetzten Swingtett in der Steinturnhalle. Und eben dort spielt am kommenden Donnerstag, 22. Mai, der bestens bekannte Gitarrist Werner Acker mit der renommierten Pianistin Beatrice Michalski.

Aber werfen wir zunächst einen kleinen Blick zurück: Iris Oettinger ist rund um Stuttgart immer wieder zu sehen und vor allem zu hören. Die zierliche Frau aus Nürtingen ist eine exquisite Schlagzeugerin, die souverän den Rhythmus vorgibt, und zwischendurch an Trommeln und Becken regelrecht explodiert. So auch in Leonberg, wo sie mit Dan Barrett zusammenspielt. Der 74-jährige Kalifornier ist im besten Wortsinn ein alter Hase. Mit Posaune und Kornett hat er schon in der Bigband des legendären Benny Goodman oder auch mit Woody Allen gespielt. Denn dass der cineastische Stadt-Neurotiker auch ein hervorragender Klarinettist ist, wissen nicht alle.

Deutsch-amerikanische Power: Iris Oettinger und Dan Barrett Foto: Slowinski

In Leonberg wird der gentleman-like auftretende Altstar von Klaus Bader am Saxophon aus Pforzheim, dem Stuttgarter Pianisten Thilo Wagner und nicht zuletzt Lindy Huppertsberg am Bass begleitet. Sie alle sind absolute Könner, die Bassistin aus Köln zeigt zudem ihre Entertainer-Qualitäten, als sie Barrett mit der deutschen Version von Marlene Dietrichs „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ assistiert.

Das Publikum feiert die Band, wie fast immer im Jazzclub, hat gleichwohl wenig Zeit zum Verschnaufen. Denn schon am nächsten Donnerstag, 22. Mai, kommt um 19.30 Uhr Werner Acker in die Steinturnhalle. Über ihn muss nicht viel gesagt werden: Acker ist einer der versierten Gitarristen in der deutschen Jazzszene und Stammgast in Leonberg. Diesmal bringt er die Pianistin Beatrice Michalski mit, die in verschiedenen Formationen spielt und saisonal auch bei den Burgfestpielen Jagsthausen oder in den Staatstheatern Stuttgart mitwirkt. Ebenfalls nicht nur in Leonberg bestens bekannt ist der Saxofonist Peter Lehel, der an der Musikhochschule Karlsruhe unterrichtet.