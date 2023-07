Heiraten in Stuttgart in Pandemiezeiten

Stuttgart - Es war ausgerechnet der Tag vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020, als Theresa M. und Leopold K. (Namen geändert) sich verlobten. „Das war richtig fies – denn was dann kam, war damals noch nicht abzusehen“, sagt Theresa M. Seit eineinhalb Jahren plant die 32-Jährige mit ihrem Zukünftigen (33) die Hochzeit. In dieser Zeit gab es unzählige Coronaverordnungen und unzählige verschiedene Regeln. „In letzter Zeit war wieder mehr möglich, so dass wir uns entschieden haben, die Feier jetzt zu wagen“, sagt Theresa M. Am 18. September will sich das Paar endlich das Jawort geben – an seinem Wunschort, dem Stadtpalais.