Heiraten in Ludwigsburg

1 Die Trauungen finden im barocken Ambiente mit Blick auf den Monrepos-See statt. Foto: Hofkammer des Hauses Württemberg

Die Nachfrage nach besonderen Orten für die standesamtliche Trauung steigt. In Ludwigsburg gibt es jetzt eine neue Location für das Ja-Wort. Jedoch nur an vier Wochenenden im Jahr 2023.















Im Ludwigsburger Residenzschloss sowie im Schloss Favorite sind standesamtliche Trauungen bereits möglich, jetzt kommt das Seeschloss Monrepos hinzu. An vier Wochenenden im Jahr 2023 – und zwar im März, Juli und September – können sich Paare im idyllisch gelegenen Barockschloss das Ja-Wort geben.

Besonderer Rahmen – auch ohne kirchliche Trauung

„Die Nachfrage nach besonderen Orten für die standesamtliche Trauung steigt“, erläutert Sarah Gutscher, Leiterin des Standesamts. Insbesondere diejenigen, die nicht kirchlich heiraten, würden sich einen besonderen Rahmen wünschen. Diesen biete das Seeschloss Monrepos zweifellos: „Die Kulisse des Seeschlosses ist märchenhaft. Während der Trauung blickt das Paar auf den See“, sagt Gutscher. Neben den Trauungen in den drei Schlössern bietet das Standesamt im Sommer mittwochs auch Trauungen im Mathildengarten des Blühenden Barock an. In der dunklen Jahreszeit finden Trauungen im Standesamt bei Kerzenschein statt.