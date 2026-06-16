Das Standesamt Leonberg registriert für den 26. Juni 2026 eine nie dagewesene Nachfrage. Schon früh sicherten sich Paare ihr Traumdatum – ein Blick auf den Hochzeitsboom.
Ob der 2.6.2026, der 6.6.2026, der 16.6.2026 oder der 26.6.2026: Diese besonders einprägsamen Hochzeitstermine erfreuen sich bundesweit großer Beliebtheit. Neben ihrer leichten Merkbarkeit verbinden viele Paare mit ihnen die Hoffnung auf besonderes Glück für die Ehe. Der Juni bietet davon gleich mehrere besondere Tage – und lockt zudem mit der Hoffnung auf schönes Wetter am Hochzeitstag.