Das Standesamt Leonberg registriert für den 26. Juni 2026 eine nie dagewesene Nachfrage. Schon früh sicherten sich Paare ihr Traumdatum – ein Blick auf den Hochzeitsboom.

Ob der 2.6.2026, der 6.6.2026, der 16.6.2026 oder der 26.6.2026: Diese besonders einprägsamen Hochzeitstermine erfreuen sich bundesweit großer Beliebtheit. Neben ihrer leichten Merkbarkeit verbinden viele Paare mit ihnen die Hoffnung auf besonderes Glück für die Ehe. Der Juni bietet davon gleich mehrere besondere Tage – und lockt zudem mit der Hoffnung auf schönes Wetter am Hochzeitstag.

Standesämter in Städten wie München, Berlin oder Frankfurt berichten von einer erhöhten Nachfrage nach sogenannten Schnapszahl-Daten. Aber wie sieht es in Leonberg aus?

Während in Stuttgart kein außergewöhnlicher Ansturm auf die Standesämter registriert wurde, ist der Trend in Leonberg deutlich spürbar. Insgesamt geben sich jetzt im Juni in Leonberg 35 Hochzeitspaare das Ja-Wort. Wie das Standesamt mitteilt, waren die Termine für 2. Juni, 6. Juni und 16. Juni schnell ausgebucht.

Der 26. Juni ist das beliebteste Hochzeitsdatum in Leonberg

Der unangefochtene Spitzenreiter sei jedoch der 26.6.2026. Das Datum vereint gleich mehrere Vorteile: Es ist nicht nur auffällig und leicht zu merken, sondern fällt zudem auf einen Freitag.

Entsprechend frühzeitig begannen viele Paare mit ihrer Planung. „Zahlreiche Verlobte haben sich bereits früh nach dem besonderen Datum 26.6.2026 erkundigt. Die ersten festen Terminreservierungen sind im Sommer 2025 vermerkt worden“, berichtet Caroline Richter vom Standesamt Leonberg. Das sei viel Vorlauf: Im Regelfall meldeten sich die Verlobten etwa sechs bis zehn Monate vorab beim Leonberger Standesamt, um sich ihr persönliches Traumdatum zu sichern.

Mehr Trauungen als gewöhnlich

Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, hat das Standesamt seine Kapazitäten erweitert. Insgesamt werden am 26. Juni nun acht Trauungen stattfinden. An einem gewöhnlichen Wochentag sind es in Leonberg meist drei bis vier. „Um dem Wunsch der Bürger und Bürgerinnen nachzukommen, sind die Öffnungszeiten daher ausgeweitet worden“, erklärt Richter.

Sechs der Trauungen am 26. Juni sind im Alten Rathaus, die beiden weiteren im Christian-Wagner-Haus in Warmbronn. Daneben können sich Paare in Leonberg auch im Stadtmuseum und im Kurfiss-Areal sowie im Heimat- und Kulturverein Höfingen das Ja-Wort geben.

Mittags ist die Nachfrage für das Ja-Wort am größten

Besonders gefragt sind laut Caroline Richter die Termine zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag. Dass Schnapszahl-Daten einen regelrechten Boom auslösen, sei dabei kein neues Phänomen. Bereits 2025 bot das Standesamt mit dem 25. Januar und dem 25. Oktober zusätzliche Samstagstermine an, um die hohe Nachfrage bedienen zu können.

Neben der Begeisterung für besondere Daten beobachtet das Standesamt in Leonberg noch eine weitere Entwicklung. „Die Paare von außerhalb, also etwa aus Renningen oder Stuttgart, werden mehr“, sagt Richter.

Könnte Leonberg dadurch möglicherweise künftig einen Anstieg bei den Trauungen verzeichnen? Das wäre ein bemerkenswerter Trend, denn deutschlandweit sinkt die Zahl der Eheschließungen seit Jahren tendenziell. Umso größer scheint für viele Paare hingegen die Bedeutung eines ganz besonderen Datums zu sein, wenn sie den Schritt in die Ehe wagen.