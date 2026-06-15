Besondere Hochzeitsdaten liegen im Trend: Termine wie der 16.6.2026 oder der 26.6.2026 sind bei Brautpaaren heiß begehrt. In Leonberg war die Nachfrage überraschend groß.
Ob der 2.6.2026, der 6.6.2026, der 16.6.2026 oder der 26.6.2026: Diese besonders einprägsamen Hochzeitstermine erfreuen sich bundesweit großer Beliebtheit. Neben ihrer leichten Merkbarkeit verbinden viele Paare mit ihnen die Hoffnung auf besonderes Glück für die Ehe. Der Juni bietet davon gleich mehrere besondere Tage – und lockt zudem mit der Hoffnung auf schönes Wetter am Hochzeitstag.