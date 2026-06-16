Heiraten in Korntal-Münchingen: Stadt traut Paare jetzt auch im Korntaler Landschloss

Wer sich in außergewöhnlicher Kulisse ins Eheglück stürzen mag, kann dies künftig im Landschloss Korntal tun. Das ehemalige Herrenhaus ist nun eine Außenstelle des Standesamts.

Ja, ich will: Bislang konnten sich Paare in Korntal-Münchingen ausschließlich in den zwei Trauzimmern der Rathäuser in Korntal und Münchingen standesamtlich ins Eheglück stürzen. Nun hat der Gemeinderat weitere Locations für die Eheschließung abgesegnet: den Blauen Saal und den Weinkeller im Landschloss Korntal. Es befindet sich am Saalplatz, unweit des Rathauses.

Standesbeamte kommen nicht überall hin, wo die Heiratswilligen sie vielleicht gern hätten: Zur Eheschließung müsse das Paar an einem vom Standesamt bestimmten Ort persönlich anwesend sein. „Über diesen Ort entscheidet die Gemeinde.“

Ins Landschloss passen mehr Leute als in die Rathäuser

Laut der Stadtverwaltung will sich das Landschloss, das der evangelischen Brüdergemeinde gehört, mehr nach außen öffnen. Gleichzeitig erfülle sie selbst damit den Wunsch vieler Brautpaare, einen besonderen Ort für die standesamtliche Trauung zu finden. „Die Nachfrage ist da“, sagt Diana Jäger-Hein, unter anderem für den Bürgerservice verantwortlich. Sie sagt auch, in der Kommune fänden jedes Jahr 80 bis 100 Eheschließungen statt.

In die Trauzimmer in den Rathäusern Korntal und Münchingen passen maximal 30 bis 35 Personen. Bei größeren standesamtlichen Trauungen müssen Brautpaare bislang anderswo heiraten. In den zwei Räumen im Landschloss könnten bei der standesamtlichen Trauung 50 bis 60 Gäste dabei sein.

Das am Saalplatz gelegene Landschloss Korntal ist ein als Hotel genutztes, ehemaliges Herrenhaus. Foto: Simon Granville

Anders als die Trauzimmer in den Rathäusern, die den Paaren ohne zusätzliche Gebühren für die Räumlichkeit zugänglich sind, hat die „Außenstelle des Standesamts“ ihren Preis: Die Miete für den Blauen Saal beträgt 200 Euro, die für den Weinkeller 50 Euro mehr. Außerdem zahlen die Eheleute zusätzlich zu den 45 Euro Traugebühren 110 Euro für den Standesbeamten beziehungsweise besonderen Trauort.

Die Stadtverwaltung betont die standesamtliche Eheschließung als Rechtsakt: Brautpaaren müsse der Eheschließungsort unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und ohne besondere Bedingungen - wie einer vertraglichen Bindung mit einem gastronomischen Betrieb - ermöglicht werden. „Keinesfalls darf es zu einer Vermischung von Eheschließung und Hochzeitsfeier kommen.“

Kreis Ludwigsburg hat einige Schlösser für märchenhafte Hochzeiten

Wer trotzdem in dem als Hotel genutzten, ehemaligen Herrenhaus seine Feier ausrichten will, kann das tun: Im Landschloss ist eine Hochzeit mit bis zu 120 Personen möglich. Der Festsaal beispielsweise ist fast sechs Meter hoch, mit gewölbter Kassettendecke und Kronleuchtern.

Anna-Lena Beiermeister (CDU) regte an, auch noch einen Trauort unter freiem Himmel anzubieten. Sie könne sich den Bereich beim Jugendplatz auf dem freien Feld zwischen Korntal und Münchingen vorstellen. Der Bürgermeister Alexander Noak (parteilos) versprach, die Idee mitzunehmen.

Der Kreis Ludwigsburg hat zahlreiche Schlösser, in denen Paare wie im Märchen heiraten können: Ebenfalls im Strohgäu steht das Schloss Solitude bei Gerlingen. Sehr gefragt ist das Ludwigsburger Residenzschloss, ebenso das Blühende Barock. Nur ein Katzensprung davon entfernt ist das Schloss Favorite. Idyllisch liegt auch das nahe Seeschloss Monrepos.