Ja, ich will – zum Heiraten gibt es im Kreis Ludwigsburg viele besondere Orte.

Schlösser, Gärten und mehr: Wo man im Landkreis Ludwigsburg besonders stilvoll oder außergewöhnlich heiraten kann. Auch in so manchem Rathaus wartet ein schmuckes Trauzimmer.















Es soll der schönste Tag im Leben werden, da soll es auch eine außergewöhnliche Location sein. Zum Feiern oder für freie Trauungen gibt es da jede Menge Auswahl, aber der offizielle Teil beginnt mit der standesamtlichen Hochzeit – und auch die muss nicht in irgendeinem langweiligen Trauzimmer sein.

Heiraten im Schloss

Einige Kommunen bieten besondere Orte für standesamtliche Trauungen an, etwa die Stadt Ludwigsburg. Dort kann man sich im Trauzimmer oder im Sitzungssaal des Rathauses das Ja-Wort geben, aber auch im Residenzschloss, im Schloss Favorite oder unter freiem Himmel im Blühenden Barock.

Dafür fallen im Gegensatz zum „normalen“ Trauzimmer extra Gebühren an. In den Schlössern sind das derzeit 714 Euro für die Raummiete, im Blüba zahlt man 300 Euro. Wenn es regnet, muss in den Gärten des Blühenden Barocks übrigens die Hochzeit nicht ins Wasser fallen. Bei schlechtem Wetter wird die Trauung in die Remise des Blüba verlegt.

Unter freiem Himmel heiraten

Aber auch zum Beispiel in Hemmingen kann man unter freiem Himmel heiraten – am See im Schlosspark – oder in Remseck. Die Stadt bietet Trauungen am Neckarstrand an. Historische Atmosphäre versprüht zum Beispiel das Museum zur Kloster- und Stadtgeschichte in Steinheim oder Wimpelinhof in Markgröningen.

