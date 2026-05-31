Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben am 30. Mai im Rathaus von Saint-Tropez geheiratet - mit 110 Gästen, Feuerwerk und einem Sky-Kamerateam, welches alles für die Doku aufgenommen hat. So sahen sie an ihrem besonderen Tag aus.
Am 30. Mai war es so weit: Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben im Rathaus von Saint-Tropez geheiratet. Das erste offizielle Hochzeitsfoto zeigt das Paar in dunklen Anzügen mit hellblauen Krawatten - lässig, elegant, strahlend, im Partnerlook. Aufgenommen in den verwinkelten Gassen des südfranzösischen Badeorts.