Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben am 30. Mai im Rathaus von Saint-Tropez geheiratet - mit 110 Gästen, Feuerwerk und einem Sky-Kamerateam, welches alles für die Doku aufgenommen hat. So sahen sie an ihrem besonderen Tag aus.

Am 30. Mai war es so weit: Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben im Rathaus von Saint-Tropez geheiratet. Das erste offizielle Hochzeitsfoto zeigt das Paar in dunklen Anzügen mit hellblauen Krawatten - lässig, elegant, strahlend, im Partnerlook. Aufgenommen in den verwinkelten Gassen des südfranzösischen Badeorts.

Rund 110 Gäste feierten mit dem Paar an der Côte d'Azur. Darunter: Ralfs Sohn David Schumacher (24), der gemeinsam mit seiner Frau Vivien angereist war und das Amt des Trauzeugen übernahm. Auch Ralfs Vater Rolf war bei der Feier dabei. Mit am Tisch saßen laut Sky zudem die TV-Persönlichkeiten Carmen und Robert Geiss sowie Sky-Motorsport-Experte Peter Hardenacke und Sky-Formel-1-Kommentator Sascha Roos.

Dinner, Live-Musik und Feuerwerk nach Mitternacht

Nach der standesamtlichen Zeremonie verlagerte sich die Hochzeitsgesellschaft in den Strandclub "La Bouillabaisse" - Dinner bei Sonnenuntergang, Live-Musik, und kurz nach Mitternacht ein großes Feuerwerk über dem Mittelmeer. Eine Kulisse, die man sich kaum festlicher vorstellen kann.

Die Feierlichkeiten wurden von einem Sky-Kamerateam begleitet. Das Paar hat seine Hochzeitsvorbereitungen für die vierteilige Doku-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleiten lassen. Die ersten beiden Episoden sind bereits abrufbar, die dritte folgt am 4. Juni - und die finale Hochzeitsfolge mit exklusiven Einblicken in den großen Tag ist ab dem 6. Juni auf Sky und WOW zu sehen. Im linearen Fernsehen läuft die Episode am 11. Juni um 20.15 Uhr auf Sky One.

Cora Schumacher gratuliert Ex-Ehemann

Auch Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (49) meldete sich vor der Trauung in der "Bild" zu Wort. Ihr Glückwunsch kam mit einem augenzwinkernden Unterton: "Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem natürlich alles Gute zur Hochzeit." Cora und Ralf Schumacher waren von 2001 bis 2015 verheiratet. Aus ihrer Ehe stammt Sohn David, der heute selbst als Rennfahrer aktiv ist.