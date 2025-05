Heinz Recht, der „Erfinder“ der SWR-Schwarzwaldserie „Die Fallers“ ist tot. Das bestätigte der Südwestrundfunk (SWR). Nach Angaben der „Fallers“-Presseverantwortlichen starb der Produzent am Montag im Alter von 87 Jahren in Baden-Baden.

Recht hatte als Produktionsleiter in der Hauptabteilung Film und Musik 1993 dem Sender eine Serie vorgeschlagen, die im ländlichen Milieu des Schwarzwalds spielen sollte: „Die Fallers“.

Lesen Sie auch

Recht wollte authentischen Schwarzwald zeigen

Nach den Vorstellungen von Produzent Recht sollte ein realistisches Bild des alltäglichen Lebens auf einem Bauernhof im Schwarzwald vermittelt werden. Generationen treffen aufeinander, Tradition auf Fortschritt und Wandel - und das seit über 30 Jahren.

Am 25. September 1994 startete die Serie. Anfangs waren nur 100 Folgen geplant. Inzwischen strahlt der SWR alljährlich 40 neue Folgen aus, sonntags um 19.15 Uhr. Nach der (mittlerweile eingestellten) „Lindenstraße“ ist „Die Fallers“ die älteste wöchentliche Serie im deutschen Fernsehen.

Erfolg mit ruhiger Erzählung

„Heinz Recht hatte eine Vision, für die er kämpfte und die sich als wegweisend in der deutschen Fernsehlandschaft erwies: Eine eigenproduzierte Serie, mit authentischen Figuren, einer ruhigen, aber nicht undramatischen Erzählweise, mit Geschichten, in denen sich Zuschauerinnen und Zuschauer wiederfinden konnten, mit regionalem Bezug in einer traumhaft schönen Landschaft – die Blaupause für erfolgreiches Fernsehen“, so die „Fallers“-Sprecherin. Bevor Recht sich als Aufnahmeleiter ausbilden ließ, war er Musikalienhändler.