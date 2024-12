Es sind die kleinen Dinge, die nach schweren Zeiten besonders berühren. Das wurde am ersten Advent bei Schauspieler Heinz Hoenig (73) deutlich, als seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) ihm eine ganz besondere Überraschung bereitete. Während er gerade einen Mittagsschlaf machte, stellte sie heimlich einen 2,10 Meter hohen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer auf.

"Heinzi macht nämlich gerade Siesta und wenn der nachher wach wird, dann: surprise, surprise!", kündigte sie die Aktion in einer Instagram-Story an. Mit musikalischer Untermalung von den Rolling Stones schmückte sie gemeinsam mit einer Freundin den Tannenbaum. Dekoriert wurde er mit roten und goldenen Kugeln und Girlanden, Sternen und einem besonderen Highlight: "Das schönste an dem Baum, hier, guck mal, das ist ein Schutzengel", sagte sie in einer Instagram-Story und zoomte auf den weißen Engel.

Lesen Sie auch

Heinz Hoenig weint vor Rührung

Als sie ihren Mann anschließend mit geschlossenen Augen im Rollstuhl ins Wohnzimmer schob und ihn dann die Augen öffnen ließ, war die Rührung groß. Der 73-Jährige schlug sofort die Hände vors Gesicht und konnte seine Tränen nicht zurückhalten.

Nach einem fast halbjährigen Krankenhausaufenthalt durfte Heinz Hoenig erst im September nach Hause zurückkehren. Seitdem wird er von seiner Ehefrau gepflegt. Der ehemalige Dschungelcamp-Star wartet weiterhin auf eine zweite, lebenswichtige Operation, für die er aktuell noch zu schwach ist. Dennoch lassen sich die Hoenigs nicht entmutigen. "Dieses Weihnachten wird ganz besonders", ist sich Annika sicher. Die liebevolle Überraschung zum ersten Advent war der perfekte Auftakt.

Heinz Hoenig wurde mit Filmen und Mehrteilern wie "Das Boot" (1981), "Der Schattenmann" (1996) und "Der König von St. Pauli" (1998) bekannt. Mit Annika Kärsten-Hoenig ist er seit 2019 verheiratet. Die beiden gemeinsamen Söhne kamen 2020 und 2022 zur Welt. Aus seiner ersten Ehe stammen eine Tochter (geb. 1988) und sein ältester Sohn (geb. 1990).