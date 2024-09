Heinz Hoenig: Schauspieler schwärmt von seiner ersten Nacht zu Hause

1 Seit Mai lag Heinz Hoenig auf der Intensivstation. Foto: imago/Gartner

Nach einer schier endlosen Zeit im Krankenhaus durfte Heinz Hoenig endlich wieder heim. Dort genoss er in den ersten Stunden die kleinen Freuden des Lebens.











Über 140 Tage und damit mehr als ein Drittel des Jahres hat Schauspieler Heinz Hoenig (72) auf der Intensivstation verbringen müssen. Umso großer war am vergangenen Freitag (20. September) die Freude darüber, das Krankenhaus verlassen und stattdessen in den eigenen vier Wänden der Genesung nachgehen zu dürfen. Gegenüber "Bild" verriet Hoenig nun, was ihm nach der Heimkehr die größte Freude bereitete.