Ein Motorradfahrer ist beim Überholen auf einer Kreisstraße bei Heiningen (Kreis Göppingen) mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammengestoßen. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestand nach jetzigem Stand nicht.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Motorradfahrer am Donnerstag versucht haben, einen Lastwagen zu überholen. Dabei habe er das entgegenkommende Wohnmobil übersehen, teilte die Polizei mit. Infolge des Zusammenstoßes sei der Fahrer nach hinten geschleudert worden und mit einem weiteren Auto kollidiert.

Lesen Sie auch

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber brachte den 26-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 70 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils und der 25 Jahre alte Fahrer des Autos blieben unverletzt. Die Straße war nach dem Unfall komplett gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden am Wohnmobil auf 45.000 Euro, am Motorrad auf 7500 Euro und an dem Auto auf etwa 3500 Euro.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Dabei bittet sie auch um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07335/96260. Insbesondere den Fahrer des 7,5-Tonner Lkw solle sich melden, heißt es von Seiten der Polizei. Denn der fuhr nach dem Unfall in Richtung Heiningen weiter.