9 Andrea Bergs Konzert in Aspach ist ein Highlight für Schlagerfans. Foto: Gottfried Stoppel

Wenn die Schlagersängerin Andrea Berg zum Heimspiel in die Wir-Machen-Druck-Arena ruft, gibt es für ihre Fans kein Halten. Wir haben die Bilder vom Konzert.











Link kopiert



Wenn die Schlagerkönigin Andrea Berg zu ihrem jährlichen Heimspiel nach Großaspach lädt, herrscht in der Ortschaft im Rems-Murr-Kreis Ausnahmezustand. Am Freitag war es wieder so weit: Vor 17000 Menschen eröffnete die Sängerin das Konzertwochenende – am Samstag werden noch einmal so viele Besucher erwartet.