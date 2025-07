Die Oasis-Konzerte in der Heimatstadt der Band sorgten für Euphorie - aber auch Chaos: Hunderte Fans ohne Tickets versuchten Absperrungen in Manchester zu stürmen, die Polizei meldet 15 Festnahmen in den ersten zwei Tagen.

Die triumphale Rückkehr von Oasis nach Manchester hat nicht nur euphorische, sondern auch chaotische Szenen ausgelöst. Während die Gallagher-Brüder vor jeweils 80.000 Fans pro Nacht spielten, stürmten ticketlose Fans die Absperrungen des Heaton Parks.

Ein Clip zeigt, wie Fans über einen umgestürzten Metallzaun rennen und hinter einer Baumreihe verschwinden - auf den neuerdings "Gallagher Hill" getauften Hügel. Die "Manchester Evening News" berichtet, das auf weiteren Videos zu sehen ist, wie die Polizei eingreift, als hunderte Fans eine zweite, viel höhere Holzabsperrung entdeckten.

Polizei meldet 15 Festnahmen

Bei den ersten beiden Konzerten am Freitag und Samstag wurden insgesamt 15 Personen festgenommen, wie die Manchester Police laut "Mirror" mitteilte. Sechs Festnahmen erfolgten am ersten Abend, neun weitere am Samstag. Die Vorwürfe reichen von gefälschten Akkreditierungen bis hin zu Körperverletzung.



Wegen der Sicherheitsmaßnahmen gelang es keinem der Eindringlinge, tatsächlich in den Konzertbereich zu gelangen. Die hohen Zäune und starke Sicherheitspräsenz schreckten die Fans ab. Stattdessen versammelten sich große Menschenmengen auf dem "Gallagher Hill", nachdem sie herausgefunden hatten, dass die riesigen Bildschirme hinter der Band dort sichtbar und die Oasis-Klassiker laut und deutlich zu hören sind.

Die Polizei meldete auch Verstöße gegen Luftraumrestriktionen. Am Freitagabend beschlagnahmten die Beamten fünf Drohnen und sprachen mit zwei weiteren Piloten. Für die Konzerte galt eine Sperrzone von eineinhalb Meilen Radius.

Bereits am Freitag hatten etwa 50 Fans versucht, die Zäune zu überwinden. Die Sicherheitskräfte konnten jedoch alle Eindringungsversuche vereiteln.

Pep Guardiola als Ehrengast

Doch es gab auch einen besonderen, gewünschten Gast: Manchester-City-Trainer Pep Guardiola war beim Freitagskonzert anwesend. Liam Gallagher widmete ihm den Song "D'You Know What I Mean?" und bezeichnete den spanischen Coach als "den größten Manager aller Zeiten".

Die Widmung stieß jedoch nicht bei allen Fans auf Begeisterung - einige buhten den 54-Jährigen aus, vermutlich Anhänger von Konkurrenzteams. Noel Gallagher reagierte amüsiert auf die Buhrufe und fragte das Publikum: "Wen zur Hölle buht ihr aus?", wie etwa die "Independent" berichtet.

Emotionale Momente trotz Chaos

Trotz der Turbulenzen sorgten die Gallagher-Brüder für emotionale Höhepunkte. Noel widmete der Komikerin Caroline Aherne, die 2016 nach einer Lungenkrebsdiagnose gestorben war, eine Interpretation von "Half the World Away". "Das ist für Caroline", sagte Gallagher vor dem Lied.

Nach Manchester stehen für Oasis weitere Auftritte im Londoner Wembley Stadium, in Edinburghs Murrayfield Stadium und in Dublins Croke Park an. Die Polizei kündigte verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für die verbleibenden drei Manchester-Konzerte an.